Dichiarazione dei redditi e precompilato, occhio alle scadenze e a una novità: cosa cambia da oggi

"Assalto" alla dichiarazione dei redditi precompilata: le adesioni dei cittadini sono così tante che la stagione 2022 è già destinata a battere tutti i record. A partire da ieri infatti si sono susseguite senza sosta presentazioni on-line e richieste sul sito dell’Agenzia delle entrate, dove sono disponibili i modelli con i dati già in possesso dell’amministrazione fiscale. La stagione dichiarativa di quest'anno - come spiega il Messaggero - si aprirà martedì 31 maggio e si chiuderà il 30 settembre per chi presenta il 730, il 30 novembre per chi utilizza l'applicazione Redditi web.

Tra le novità del 2022, c'è la possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione a un familiare. La delega potrà essere data al coniuge oppure a un parente entro il quarto grado. In che modo? Compilando un modello disponibile sul sito dell'Agenzia. Ma non è tutto. Perché la pratica può essere affidata anche a una persona di fiducia che non sia un familiare. Si tratta di un notevole vantaggio per chi non può muoversi a causa di patologie.

"La dichiarazione precompilata si arricchisce ogni anno di ulteriori dati a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate e si conferma un'utile semplificazione: infatti non solo facilita gli adempimenti, ma rappresenta anche una garanzia per il contribuente - ha commentato il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini -. Ad esempio la raccolta automatizzata delle spese detraibili permette di avere consapevolezza delle agevolazioni spettanti, evitando così che alcune opportunità offerte dalla normativa non vengano colte. I numeri dimostrano la crescente familiarità dei cittadini con questo strumento, che fino a pochi anni fa appariva impensabile".

