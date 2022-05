Tessera sanitaria, scattano le multe da 100 euro: ecco chi rischia una salatissima botta

24 maggio 2022 a

Occhio alla tessera sanitaria. L'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere quali sono le sanzioni previste in caso di omessa o tardiva ed errata trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria. Di fatto viene applicata una multa da 100 euro per ogni comunicazione. Ad essere interessati sono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Ma esattamente cosa significa "errore nell'invio dei dati"? L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sanzione da 100 euro è valida per ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato, perché "una diversa lettura non consentirebbe, infatti, di ottenere l'effetto dissuasivo prospettato nella relazione illustrativa". Insomma per quanto riguarda la dichiarazione precompilata è stata seguita la linea durissima.

Con evidenti conseguenze per chi commette una svista nell'invio dei dati della tessera sanitaria. Dunque, soprattutto i liberi professionisti, devono porre attenzione alle comunicazioni al Fisco: pena una multa salatissima da 100 euro per ogni documento errato.

