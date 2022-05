Pay tv, avete visto le partite su questo canale? Scattano multe da 2.500 a 25.000 euro

30 maggio 2022 a

L'ultima partita del campionato di Serie A e la finale della Conference League di fatto sono state una vera e propria trappola per migliaia di appassionati dello sport in tv. Infatti una "trappola" organizzata dalla Guardia di Finanza ha smascherato gli utenti che hanno provato a vedere le partire in modo illegale tramite Iptv. In primo luogo, come ricorda ilCorriere, le fiamme gialle hanno posto sotto sequestro Stream Creed, la piattaforma che utilizzando rivenditori e gestori diffondeva online le partite trasmesse sul piccolo schermo. I militari però sono andati oltre. Si sono letteralmente spacciati per pirati e hanno atteso che gli utenti si collegassero.

Ed è qui che è scattato il vero e proprio tranello. A chi tentava di connettersi appariva una scritta chiara in cui la Guardia di Finanza avvisava l'utente che il sito era sotto sequestro e che erano stati salvati i dati di connessione con il tracciamento. E ora chi si è collegato qualche giorno fa per seguire l'ultima di campionato o la finalissima di Conference League si troverà a pagare un multa salatissima che va dai 2.500 ai 25mila euro.

Stream Creed è una rete nuova che permetteva di accedere a qualsiasi canale Tv e Pay Tv da smartphone, tablet e tv a un prezzo irrisorio con l'offerta "promo" di un'ora gratuita. Ora a quanto pare gli utenti dovranno fare i conti con la Guardia di Finanza e alla prossima partita ci penseranno due volte prima di cedere alla seduzione dell'illegalità.

