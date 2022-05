Vacanze rovinate: quanto vi costerà un biglietto aereo. Low cost? Tutto finito

31 maggio 2022 a

Volare non è mai stato così costoso come in questo periodo. Secondo Il Fatto Quotidiano le compagnie aeree stanno provvedendo a rifarsi le tasche dopo mesi e mesi di cancellazioni di massa sui voli di tutto il mondo. Il rincaro è evidente su ogni fronte, causa principale è stata la pandemia mondiale che ha messo in ginocchio il mondo intero e ora si è aggiunta anche la guerra in Ucraina che ha fatto impennare i prezzi dell'energia. Ecco quindi schizzare i prezzi dei voli.

Se si vuole andare in vacanza quest'estate è necessario quindi sborsare fior di quattrini. Secondo l'ultimo report della società di consulenza Bain & Comppany, il prezzo dei biglietti aerei è aumentato fino al +20%. Della stessa idea anche Linus Benjamin Bauer, fondatore della società di consulenza Bauer Aviation Advisory che stima un aumento ogni mese del 6% in più sui voli nazionali fino ad agosto , mentre quelli internazionali del 4%. Anche il ceo di Ryanair Michael 'O Leary ha dichiarato: "Penso che le tariffe saranno più alte quest' anno nei mesi estivi tra il 5% e il 10%.".

Secondo una breve ricerca condotta da Il Fatto Quotidiano su internet, comprare un biglietto con Ita, destinazione Lisbona il giorno 1 luglio alle or 6:05, costa ben 379,48 euro, con Tap Air Portugal se ne spendono 248. Passando alla compagnia low cost Ryanair propone un prezzo di sola andata di 142,64 euro, tariffa che comprende solo una borsa piccola in cabina, se si volesse aggiungere il trolley si arriva a spendere 174,64 euro. Questo è solo un esempio ma i rincari sono applicati a qualsiasi tratta. Sono quindi finite le belle offerte da 9,9 euro. Tempi duri per i viaggiatori che finalmente possono ritornare a volare solo se disposti a sborsare parecchi soldi.

