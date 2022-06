Rc auto, come cambiano le polizze: quando scatterà l'ultima rapina

06 giugno 2022 a

Nuova stangata in arrivo. Gli effetti della guerra in Ucraina si fanno sentire anche sulle automobili. Lo stop e il successivo rincaro dell'energia, ha forti conseguenze anche su altri servizi e prodotti. Basta pensare ai costi per la manutenzione dei veicoli. Prendendo come esempio una 1.2 ibrida di nuova immatricolazione e ipotizzando che il proprietario paghi circa tra i 700 e i mille euro di assicurazione annui e 150 euro di bollo, le cifre con il passare del tempo cresceranno.

Stando alle stime una vettura media non costerà mai meno di 1000/1200 euro annui. E ancora, il Sole24Ore stima che il costo medio di un sinistro (con soli danni ai veicoli) sia aumentato, in Europa, del 4 per cento. In Italia addirittura ci si aspetta che i prezzi aumentino come minimo al 4,5 per cento annuo che potrebbe diventare il 7 nello scenario peggiore.

"Gli aumenti dell' RCa auto allo stato attuale sono del tutto ingiustificati - denuncia l'associazione di difesa dei consumatori, Konsumer Italia -, in quanto nessun ramo assicurativo ha reso quanto questo. Le compagnie sull'Rc auto non ci rimettono mai, al massimo possono anticipare, ma recuperano nell'anno successivo. Da oltre dieci anni non hanno neanche più anticipato, in quanto ha prodotto solo utili grazie a una frequenza sinistri molto ridotta. Qualsiasi operazione in aumentato oggi sarebbe speculativa".

