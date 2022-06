Imu 2022, ecco chi non deve pagarla il 16 giugno: occhio al dettaglio

07 giugno 2022 a

Si avvicina sempre di più la scadenza della prima rata Imu 2022: segnate sul calendario il 16 giugno come promemoria. Quest'anno sono state introdotte anche alcune novità in merito ai coniugi con residenza in due immobili diversi e i pensionati residenti all'estero.

L'Imu si pagherà in due rate. La prima entro il 16 giugno 2022 dove si dovrà versare un acconto. Per fare il calcolo sarà possibile avvalersi delle aliquote approvate per l'anno scorso dal proprio Comune. Il saldo Imu è invece previsto non oltre la scadenza del 16 dicembre 2022. Grazie al decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, i coniugi con residenza diversa avranno la possibilità di scegliere uno degli immobili da esentare ai fini Imu. Per farlo, il proprietario dell’immobile o colui che ha altro diritto reale, dovrà barrare il campo 15 relativo alle condizioni di esenzione dall’imposta e indicare “abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art.1, comma 741, lett b), Legge n° 160/2019.

A causa del sisma del 2012 che ha viste colpite le regioni di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stata prorogate le esenzioni Imu per i fabbricati dichiarati inagibili. Anche i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno sull'Isola di Ischia il pagamento resterà sospeso fino al 2023 a causa del terremoto del 21 agosto 2017. Per quanto riguarda i pensionati residenti all'estero la riduzione dell’Imu 2022 scende al 37.5% rispetto al 50% del 2021.

