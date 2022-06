Otto e Mezzo, Franco Bernabé e la profezia sul gas: "Razionamento come nel '73"

24 giugno 2022 a

Il futuro dell'Italia fa paura a Franco Bernabé. Ospite di Otto e Mezzo nella puntata in onda giovedì 23 giugno su La7, il presidente Acciaierie Italia si dice preoccupato per l'emergenza energetica. "Per prepararsi - avverte Lilli Gruber - bisogna preparare tempestivamente un piano di razionamento e il governo deve spiegarlo. Se continua così e con quello che sta facendo la Russia sul gas, sicuramente in autunno avremo un problema serio".

Neanche gli stoccaggi spesso citati da Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, riusciranno a soddisfare le domande. E questo - esorta il governo - "va spiegato in modo da far preparare i cittadini per tempo". Una situazione che riporta alla mente la crisi energetica del 1973: "Abbiamo avuto il blocco totale della circolazione, viaggiavano solo i camion militari per il servizio di trasporto pubblico". "Torneremo agli anni ’70?!", chiede a quel punto la conduttrice. "Sì - dice senza mezzi termini -, la Russia utilizzerà lo strumento del gas e saremo costretti a limitare i consumi. Senza contare che alcune industrie, come quella del vetro, del cemento, dell’acciaio, della carta, non possono avere un razionamento del gas".

Insomma, il futuro rischia di essere dei più bui: "Visti i volumi e i prezzi attuali, la Russia può permettersi di esportare ancora meno e guadagnare a sufficienza per andare avanti in una guerra preparata per anni, mentre noi rischiamo che in autunno salti la pax sociale, rischiamo una crisi di ordine pubblico: non si può far finta di nulla e poi improvvisamente dichiarare che c’è la catastrofe alle porte senza provocare un’ondata di panico e di proteste".

