Benzina, fate attenzione al 2 agosto: cosa accadrà alla pompa

28 giugno 2022 a

a

a

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco e il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, hanno ufficilamente firmato il decreto che estende fino a martedì 2 agosto il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano. Nei giorni scorsi tale proroga voleva essere estesa fino a settembre, aumentando addirittura l'aiuto a 35 centesimi al litro. Poi il passo indietro.

Bollette, chi pagherà 657 euro: quello che nessuno dice sui nostri risparmi

Palazzo Chigi ha infatti constatato che l'aumento di 5 centesimi sarebbe costato al governo 1 miliardo di euro al mese solo per la benzina. Cosa succederà quindi dal 2 agosto in poi? Nulla, gli automobilisti verranno lasciati soli a far fronte ai rincari. L'esecutivo aveva però attuato il bonus di 200 euro per combattere l'inflazione. A risentire maggiormente di queste rincari saranno soprattutto i lavoratori autonomi che, rispetto ai dipendenti, non potranno contare nemmeno sulla quattordicesima. Parlando in maniera pratica, quindi, dall'inizio dell'anno a oggi, la benzina è salita del 19,7% mentre il gasolio del 26,4%.

Arriva l'assegno extra: ecco come cambia la busta paga di luglio

Secondo l'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, il carburante costerà quasi 2,50 euro alle famiglie italiane. La catena Esselunga ha per questo deciso di regalare punti della spesa dei voucher da utilizzare presso i distributori Q8 fino al 21 agosto. Furio Truzzi, presidente nazionale di Assoutenti ha dichiarato: "Le speculazioni sui carburanti hanno di fatto vanificato la riduzione delle accise. L’unica misura davvero utile che il governo può adottare per salvare famiglie, imprese e l’intero sistema economico è ricorrere a tariffe amministrate per benzina e gasolio, con i prezzi che, in questo momento di emergenza, vengono imposti dallo Stato". "Se il governo non voleva tornare ai prezzi amministrati come da noi proposto, doveva alzare la riduzione di almeno altri 10 centesimi, in deroga per il gasolio alla normativa europea, e ridurre l’Iva dal 22 al 10%" ha aggiunto Massimo Dona, Unione Nazionale consumatori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.