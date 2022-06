Fisco, raffica di controlli su conti correnti e case: la nuova arma che vede tutto

30 giugno 2022 a

Adesso è operativo. Il nuovo algoritmo antievasione che può rendere anonima la mole di dati che ha a disposizione il Fisco attraverso la Superanagrafe è entrato in azione. Come previsto dal decreto varato dal ministro dell’Economia Daniele Franco, i dati da utilizzare per l’analisi del rischio evasione ed elusione sono quelli riportati nelle dichiarazioni fiscali, quelli relativi alle proprietà immobiliari, le informazioni contabili e finanziarie e quelle su versamenti e compensazioni. Insomma tutti i dati che possono dare indizi su una possibile evasione fiscale. La novità di questo algoritmo è la profondità e la precisione con cui riesce a intercettare gli elementi di rischio.

E questo strumento sarà alla base delle armi con cui il Fisco darà via alle nuove strategie di compliance. Ma attenzione. Il decreto spiega bene come avverranno gli accertamenti. Da un lato infatti viene ribadita l'importanza del cervellone elettronico che andrà a intercettare gli evasori, ma dall'altro lato viene sottolineata l'importanza dell'intervento umano con gli operatoti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

E, grazie al decreto, d’ora in poi i dati sintesi delle operazioni su conti correnti e altri rapporti finanziari saranno messi a disposizione dalle Entrate anche alla Guardia di Finanza. Insomma una vera e propria rivoluzione sul profilo dei controlli fiscali che porterà parecchie novità sulle verifiche per quanto riguarda sia le proprietà che i conti correnti e le operazioni bancarie. Le armi del Fisco si fanno sempre più precise per stanare i furbetti.

