Auto, da oggi scatta l'obbligo dell'Intelligence Speed Assistance: ecco cosa cambia

07 luglio 2022 a

a

a

Ancora rivoluzione sulle auto. L'Unione europea interviene ancora per regolamentare il mercato dell'automotive e di fatto in questi giorni entra in vigore la direttiva emenata già nel 2019 che introduce l'obbligo del limitatore di velocità per tutte le vetture in produzione e destinate al mercato europeo. In questi ultimi tre anni il Consiglio europeo e la Commissione europea hanno avuto tempo per poter modificare la norma, ma di fatto nulla è stato fatto in questa direzione. E così in questi giorni il provvedimento entrerà in vigore. Di fatto la novità più importante è la presenza obbligatoria a bordo dei veicoli dell'Isa, l'Intelligence Speed Assistance.

Attenzione al bollo auto: chi non deve più pagarlo e come verificarlo

Si tratta di un sistema, come riporta QuiFinanza, che sarà in grado di ridurre l'anadamento di marcia in mondo autonomo anche senza l'i9ntervento del conducente del veicolo. Il nuovo dispositivo che si troverà a bordo delle auto sarà integrato a un gps che saprà riconoscere i limiti di velocità e saprà agire di conseguenza regolando la velocità del veicolo.

"Addio al bollo auto dal 31 ottobre". Occhio a questa frase, ecco come stanno davvero le cose

Non ci saranno frenate brusche: il regolatore di velocità produrrà una riduzione graduale dei giri senza apportare cambiamenti repentini alla marcia del veicolo. Fino al 2024 il limitatore di velocità potrà essere disinserito anche dallo stesso conducente. Ma tra due anni il sistema sarà "blindato" e dunque non sarà possibile apportare modifiche durante la guida dell'auto. Si tratta di una grossa novità che cambierà in modo consistente il nostro modo di guidare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.