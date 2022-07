Bce, svolta sui tassi: "Prima volta in 11 anni", le conseguenze per Italia e risparmi

21 luglio 2022 a

È arrivato il momento. La Bce ha alzato i tassi. "Oggi, in linea con il forte impegno ad assolvere il suo mandato di preservare la stabilità dei prezzi, il Consiglio direttivo ha adottato ulteriori misure fondamentali per assicurare un ritorno dell’inflazione verso il suo obiettivo del 2% a medio termine. Esso ha deciso di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE e ha approvato lo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (Transmission Protection Instrument, TPI)", è quanto si legge in una nota della Bce. Un passaggio importante che riscrive tutti gli assetti economici.

Ma la sterzata della Banca Centrale Europea non ha avuto un impatto positivo sulle Borse. Infatti i mercati europei passano in territorio negativo dopo l’annuncio della Bce che ha comunicato un rialzo di 50 punti base dei tassi di interesse e l’introduzione di un nuovo scudo anti spread, il Tpi. Piazza Affari segna il risultato peggiore, tornando ad una perdita di -1,90%, trascinata al ribasso dalla crisi di governo con le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. Seguono Francoforte con il Dax a -1,28%, Londra con l’Ftse 100 a -0,77% e Parigi con il Cac40 -0,37%.

Inoltre sul rialzo che sarà adottato a settembre "non c’è più una forward guidance: sulla base dei dati che avremo decideremo quali passi prendere sul cammino della normalizzazione, di sicuro stiamo accelerando l’uscita dalla politica monetaria di questi anni", ha fatto sapere il presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa, ribadendo che in futuro "decideremo mese dopo mese, riunione dopo riunione". Ora, aggiunge, "siamo molto più flessibili perché non offriamo una forward guidance". Di sicuro, "aumenteremo i nostri tassi progressivamente verso un livello neutrale -spiega - ma al momento non so qual è" riconosce la Lagarde.