Auto, blocco dall'1 ottobre? Non è finita: chi resta a piedi

Proseguono senza sosta i divieti alla circolazione all'interno dell’Area B del Comune di Milano per i veicoli a benzina con omologazione Euro. Oltre alla limitazione che partirà il 1° ottobre 2022 e che riguarderà le auto a benzina Euro 2 e le diesel Euro 5, ne sono previste già delle altre per tutti i prossimi anni a venire fino al 2030. Dal 1° ottobre 2025 non potranno più circolare le auto a benzina Euro 3 e le auto diesel Euro 6. Il divieto prosegue poi nel 2028 con le benzina Euro 4 e dal 2030 la circolazione all’interno dell’Area B è vietata anche alle più moderne diesel Euro 6d Temp e Euro 6 D. Le uniche categorie di vetture che restano fuori da questo stop fino al 2030 e perciò potranno continuare a circolare liberamente in Area B sono quelle a benzina Euro 5 e 6, a Gpl, metano, bifuel, ibride ed elettriche.

A questa lunga sfilza di divieti, concepita per impedire l’accesso all’area urbana ai veicoli più inquinanti, si aggiungono quelli avviati a febbraio 2019, che sono poi stati ulteriormente aggiornati tre volte: l’ultimo risale al 1° gennaio 2021, mentre il prossimo è quello, appunto, previsto il 1° ottobre 2022. Protagonista è sempre l'Area B, che coincide con gran parte del territorio della città di Milano, le cui limitazioni - lo ricordiamo - sono attive dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, esclusi i giorni festivi.