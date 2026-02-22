Superbonus, arriva il salvacondotto: via d'uscita dai guai, ecco per chi

L’intervento, di cui dà conto oggi, domenica 22 febbraio, Il Sole 24 Ore, punta a offrire una via d’uscita a proprietari e amministratori che si sono ritrovati coinvolti in irregolarità non dipendenti dalla propria volontà . Il meccanismo consentirebbe, in sostanza, di restituire una quota dei benefici ottenuti tramite cessione del credito o sconto in fattura, sterilizzando il rischio di sanzioni più pesanti.

È in arrivo un salvacondotto per il Superbonus , pensato per tutelare soprattutto i condomini finiti in difficoltà dopo aver utilizzato l’incentivo. Il governo starebbe lavorando a una norma da inserire nel prossimo decreto fiscale: una misura che consentirebbe di chiudere le pendenze con il Fisco attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, evitando così contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La cosiddetta norma Salva-condomini nascerebbe per alleggerire le responsabilità legate alle difformità tra quanto pagato dal committente e quanto fatturato dai subappaltatori. Ma non è tutto. All’esame dell’esecutivo ci sarebbe anche un’ulteriore disposizione, ancora in fase di definizione, che potrebbe riguardare le contestazioni ai general contractor. In questo caso si ipotizza il riversamento delle agevolazioni indebitamente percepite, senza interessi e sanzioni.