Storie di sport e di conti, ecco i nuovi podcast di Libero

Andrea Valle 01 ottobre 2022 a

a

a

Sport e denaro possono rappresentare croce e delizia, in qualunque ordine vogliate leggere le due parole. Fonti inesauribili di gioie e delusioni, di imprese e disfatte, di euforia e preoccupazione. E proprio lo sport e il denaro saranno al centro di due nuovi Podcast che Libero offre gratuitamente a tutti i propri lettori. Il primo appuntamento, ogni domenica, è con "Sfighe - Storie di Sport dove tutto è relativo", podcast curato da Andrea Tempestini, vicedirettore e Digital editor di Libero. Un podcast che vi racconterà- o più probabilmente vi ricorderà storie disgraziate dove c'è un vincitore e dove, soprattutto, un vinto. Una clamorosa beffa. Insomma, l'indimenticabile e immortale racconto di un perdente. Vi ricordate, per esempio, come sfumò per Felipe Massa e perla Ferrari il mondiale di Formula 1 nel 2008 sotto la pioggia di Interlagos? O di quando Martin Palermo sbagliò tre rigori in una sola partita? E se il nome di Steven Bradbury (l'oro olimpico ingiustamente bollato come il più immeritato di tutti i tempi) forse vi dice qualcosa, quello di Apolo Ohno probabilmente non vi dice nulla. Già, perché se è vero che la Storia la scrivono i vincitori, è altrettanto vero che nello sport resta anche la storia dei vinti, dei beffati. Delle sfighe. E queste vicende - note o meno note, dimenticate o immortali hanno un carico emotivo spesso più travolgente delle storie di chi ha vinto.

L'ultima preda di Pier Silvio, sul piatto 1 miliardo: pare che Mediaset...

Il secondo appuntamento, ogni lunedì, è con "Conti in tasca", l'economia di servizio raccontata da Ignazio Stagno, caporedattore di Libero. Un Podcast che entra nel dettaglio delle spese che gli italiani devono sostenere quotidianamente. Un viaggio tra conti correnti, mutui, controlli fiscali, pensioni e tutto ciò che riguarda il vostro portafogli. Uno spazio per comprendere come difendere le nostre tasche, sempre più schiacciate e saccheggiate dal caro-energia e dall'inflazione. Affronteremo le verifiche del Fisco sui movimenti bancari, ma ascolteremo anche come leggere il cedolino previdenziale con la rivalutazione degli assegni. Poi vedremo tutto quel che c'è da sapere prima di acquistare una casa e quale rata scegliere per il mutuo. In ogni puntata ci sarà una nota storica, una curiosità che riguarda il mondo dell'economia. Sapete chi ha inventato il bancomat? Lo scoprirete nel primo appuntamento insieme a alle tre mosse da evitare per non attirare l'attenzione del'agenzia delle Entrate.

I due podcast, come sempre, sono gratuiti. Ecco una breve guida per ascoltarli in pochi, semplici, passi. Se il vostro smartphone o tablet ha un sistema operativo Android, o iOS per Apple (iPhone e iPad), basterà attivare l'app "Fotocamera" e inquadrare il QR code che vedrete sul quotidiano. Dopo qualche secondo comparirà un'icona su cui cliccare per far partire la puntata. Il metodo migliore è quello di posizionarsi col cellulare o con il tablet a circa 30 centrimetri dal riquadro con il codice, per poi avvicinarsi lentamente mettendolo a fuoco. La notifica che vi permette di accedere al podcast si attiverà nel giro di qualche secondo. Nel caso in cui il vostro dispositivo non avesse l'attivazione automatica del QR Code con la fotocamera, la soluzione migliore è quella di scaricare un'applicazione ad-hoc. Una totalmente gratuita per Android è Qr&Barcode Scanner. La si trova a disposizione su Google Play Store. Su iPhone invece la trovate di default sul telefono e su "App store", il suo nome è "Codice Qr". "Sfighe" e "Conti in tasca" saranno disponibili tramite QR code sul quotidiano, ma anche sul nostro sito, liberoquotidiano.it. Potrete infine ascoltare ogni puntata sulle piattaforme Spotify, Spreaker, Amazon Music, Apple Podcast, Podcastory, Google Podcast. Buon ascolto.