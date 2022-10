Stasera torna l'ora solare: bolletta-salasso, quanto si poteva risparmiare

29 ottobre 2022 a

Se il meteo finora ci sta graziando, l'ora solare potrebbe condannare. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre le lancetta dell'orologio si sposteranno indietro di un'ora. Risultato: si guadagneranno 60 minuti di sonno (per un giorno) ma durante la giornata il buio scenderà con un'ora di anticipo. E se per ora, nonostante l'autunno ormai inoltrato, il clima mite potrà garantire termosifoni spenti o al minimo ancora per qualche settimana, di sicuro occorrerà accendere di più la luce in casa. Con riflessi pesanti sulla bolletta, già travolta dal caro-energia legato alla crisi (e alla speculazione finanziaria) dei combustibili fossili e alla guerra in Ucraina.

Proprio in vista dei consumi, molti chiedevano un correttivo: così come sono state posticipate le accensioni dei sistemi di riscaldamento centralizzati negli uffici pubblici e nei condomini residenziali, in molti avevano chiesto di rinviare il ritorno dell'ora solare di un mese, proprio per guadagnare un'ora di luce naturale. Alle attuali tariffe del mercato tutelato (0,66 euro a Kilowattora), infatti, come sottolinea il Messaggero si sarebbero risparmiati circa 70 milioni di euro, da aggiungere ai 190 milioni già risparmiati da marzo a oggi.

Appelli però caduti nel vuoto, come le 265mila firme raccolte dalla Società Italiana di Medicina Ambientale e Consumerismo No Profit per lasciare l’ora legale per tutto l'anno (risparmio ipotizzato: 500 milioni di euro all’anno) oppure la storica pronuncia dell'Europarlamento che nel 2018 ha abolito l'obbligo di cambio d’orario due volte all'anno, lasciando però a ogni singolo stato membro dell'Ue facoltà di di adottare o meno la misura.