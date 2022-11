Bollette, rivoluzione-bollettometro: luce e gas, come e quanto si risparmia

04 novembre 2022 a

a

a

Si chiamerà "bollettometro" e aiuterà i consumatori a sapere quali costi dovranno mettere in conto per luce e gas. Lo strumento a cui sta lavorando Arera prevede la spesa annuale per le bollette e, riporta Il Corriere, sarà inserito nella scheda di confrontabilità del servizio a maggior tutela che servirà appunto agli utenti, a famiglie e imprese, non solo a monitorare meglio i propri consumi ma anche a valutare le offerte più convenienti presenti sul mercato.

Il bollettometro permetterà di prevedere quanto si pagherà per gas ed energia elettrica nei mesi successivi. Per la stima della spesa annua delle offerte presenti nelle Schede di confrontabilità i venditori dovranno usare i criteri di calcolo definiti nel Regolamento del Portale Offerte.

Una buona notizia viene poi dal calo del prezzo del gas registrato negli ultimi giorni e che potrebbe iniziare a far scendere le bollette. Secondo Sos Tariffe, scegliere le offerte indicizzate potrebbe essere la mossa giusta per tagliare ulteriormente i costi. "Le tariffe luce e gas di tipo indicizzato consentono l’accesso al prezzo dell’energia all’ingrosso, con riferimento al Pun per la luce e al Psv per il gas naturale. Il calo degli indici si traduce, quindi, in un costo dell’energia più basso", spiegano.

Infine c'è il Vademecum Enea che aiuta a ridurre i consumi partendo da una corretta manutenzione degli impianti: prima di riaccendere i riscaldamenti è importante eliminare l’aria presente nei tubi ed effettuare una buona pulizia dei radiatori. Inoltre, è bene ricordare che ogni grado in più in casa rispetto al massimo di 19 consentiti comporta un aumento del consumo fino al 10 per cento ed è anche consigliabile fare un check-up energetico del proprio appartamento per valutare lo stato di isolamento termico di pareti e finestre, eventuali interventi di miglioramento possono far risparmiare fino al 40 per cento.