Multe, "occhiali a infrarossi": l'arma che fa tremare tutta Italia

È in partenza il progetto pilota che offre alle forze dell'ordine un’arma in più per scoprire e punire chi infrange le norme stradali. Si tratta di occhiali speciali, dotati di telecamere a raggi infrarossi, che consentono di identificare in tempo reale le targhe dei veicoli e i documenti dei guidatori, oltre a segnalare incidenti e fare multe in pochi istanti e con estrema precisione. Questi futuristici occhiali saranno sperimentati dal 1° dicembre 2022 dalla Polizia Municipale di Arezzo. Ma è logico immaginare che se manterranno le promesse verranno poi adottati in tante altre città.

Il dispositivo si chiama Lab Glasses, ed è un sistema costituito da un occhiale dotato di visore e di telecamere ad alta risoluzione ideato per riconoscere e leggere automaticamente i dati dei veicoli e i documenti di guida degli utenti. In pratica questi occhiali speciali hanno un lettore targa che manda i dati raccolti verso un normale smartphone ma funzionano anche con l’ausilio di un monitor da 50 pollici proiettato direttamente sugli occhi dell’agente di polizia. L’input consente l’accesso immediato alle principali banche dati e l’acquisizione in tempo reale delle informazioni richieste che saranno impresse direttamente sul visore oculare, permettendo di scoprire se il veicolo è in regola con bollo auto, revisione, Rca e altre scadenze. Il controllo può avvenire anche in movimento, senza che l’agente debba impegnare le mani.

“Si tratta di un progetto innovativo – spiega Pierluigi Ferraro, direttore commerciale del gruppo Lab Consulence – e siamo sicuri che lo strumento stravolgerà in senso positivo l’attività della polizia municipale. La nostra idea necessita tuttavia di una sperimentazione sul campo. Il progetto seguirà tre fasi nella sua evoluzione, dal basso fino alla versione più evoluta”. L'innovativa tecnologia, insomma, permetterà di intercettare infrazioni al Codice della Strada in maniera più veloce e più economica.