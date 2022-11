Manovra, la diretta. Bollette e tasse, ecco le ultime indiscrezioni

21 novembre 2022 a

Convocato per le 20.30 di oggi 21 novembre il Consiglio dei ministri chiamato a varare la legge di Bilancio. Una manovra da 30-32 miliardi, "attenta a famiglie e imprese, con particolare attenzione ai redditi bassi", ha detto Giorgia Meloni. Sul tavolo il taglio del cuneo fiscale, le pensioni a quota 103, la tregua fiscale. Secondo quanto hanno dichiarato il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti non ci saranno squilibri di bilancio né misure a debito. E la gran parte delle risorse saranno destinate a contenere il caro bollette.

Ore 17,20 Ipotesi un anno di transizione prima di stop a reddito di cittadinanza

I lavoratori 'occupabili' che percepiscono il reddito di cittadinanza avrebbero un anno di transizione e non più sei mesi. Da gennaio a dicembre 2023 sarebbero inseriti in corsi di formazione obbligatori in vista dello stop all'assegno che scatterebbe nel 2024. È l'ipotesi sul tavolo di Palazzo Chigi prima del Consiglio dei ministri convocato per stasera.

Ore 16,50 Vertice di governo con Meloni alle 17

È previsto intorno alle 17 un vertice di governo sulla manovra a Palazzo Chigi. All’incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrebbero partecipare, tra gli altri, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Alle 20.30 è in programma a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri sulla manovra.

Ore 16,15 Rinvio di un anno di plastic e sugar tax

Ci sarà il rinvio di un altro anno di plastic e sugar tax, imposte introdotte nel 2019 e mai entrate in vigore. Così nella manovra sul tavolo di Palazzo Chigi.

Ore 16,05 Verso taglio cuneo per i lavoratori

L’orientamento del governo è quello di ridurre il cuneo fiscale tutto a vantaggio dei lavoratori. Secondo quanto emerge è confermato il taglio del 2% fino a 35 mila euro che poi diventa di tre punti per i redditi inferiori ai 20 mila.