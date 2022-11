Fornero ossessionata da Salvini: "Lo pensi sul serio?"

21 novembre 2022 a

Elsa Fornero è intervenuta in collegamento a Tagadà, su La7, per affrontare un tema che conosce bene, quello delle pensioni. Matteo Salvini sta spingendo affinché il governo stracci la riforma che porta il nome dell’ex ministra, ma quest’ultima ritiene che sia molto più facile a dirsi che a farsi. E quindi ha rivolto una domanda a Giorgia Meloni e al leader leghista: “Pensate veramente che quando saremo nel pieno del 2023 ci saranno le risorse per una ristrutturazione del sistema pensionistico?”.

“Ristrutturazione - ha aggiunto - nel senso di una maggiore generosità sia in termini di età di pensionamento che in termini di calcolo delle pensioni e quindi di beneficio. Questa è la risposta che dovrebbero dare, loro hanno detto mille volte che sono pronti per cancellare la Fornero, però in realtà o non sono pronti o mancano le risorse”. Per l’ex ministra il vero punto della questione è il seguente: “Tra 6-8 mesi le risorse ci saranno? Ci crediamo davvero? Quest’anno l’economia è ancora cresciuta, più di altri paesi europei, merito anche delle politiche e della credibilità del governo Draghi oltre che del paese nel suo insieme”.

“Quest’anno - ha proseguito la Fornero - tutte le previsioni ci dicono che saremo in una situazione di stagnazione dell’economia: quel poco in più di Pil lo spenderemo non sul lavoro, non per aiutare chi ha bisogno, ma per anticipare di poco l’età di pensionamento? A me non sembra che sia sincero dire che si farà la vera riforma, che si straccerà la Fornero: questo non è realistico”.