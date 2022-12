Bollette, la bomba finale: i rincari restano, cosa accadrà tra pochi giorni

23 dicembre 2022 a

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della compagnia Iren e ha annullato un provvedimento sulle bollette emesso dal Garante del mercato, a tutela dei clienti che hanno stipulato contratti a prezzo fisso. Ora, riporta La Stampa, il Consiglio di Stato potrebbe prendere la stessa decisioni sui ricorsi presentati da altre dieci compagnie dell'energia sul medesimo provvedimento. Nulla ancora è certo perché "i giudici amministrativi si sono espressi solo su una sospensiva, e non sul merito; del resto nemmeno l'Antitrust aveva parlato in via definitiva, essendosi limitata ad aprire le 11 istruttorie e a imporre altrettante sospensive cautelari ai rincari fino al 30 aprile".

In gioco c'è l'interpretazione di una legge approvata a tutela degli utenti di luce e gas in questo periodo di rincari. La norma sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l'efficacia delle clausole contrattuali che consentono alle società di modificare il prezzo di fornitura; e sospende anche le relative comunicazioni di preavviso. Gli aumenti delle tariffe sono leciti solo se già perfezionati prima dell'entrata in vigore del decreto. In sostanza, il prezzo della luce o del gas non cambiare neanche se la materia prima rincara, quindi anche se la compagnia azzera il guadagno o va addirittura in perdita.

Ma se il contratto scade nel periodo della sospensione (fino al 30 aprile) la compagnia può rinnovarlo cambiando le condizioni, o deve rinnovarlo conservando invariate le condizioni di prezzo? Le associazioni dei consumatori sostengono la seconda tesi mentre le compagnie sostengono la prima e, di conseguenza, aumentando le tariffe in fase di rinnovo.

L'Antitrust a ottobre ha avviato quattro istruttorie e imposto altrettanti provvedimenti cautelari nei confronti delle società Iren, Dolomiti, E.On e Iberdrola; a dicembre sono finite del mirino del Garante anche Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea e Engie. Tutte queste società hanno presentato ricorso. Ieri è stato accolto quello di Iren.