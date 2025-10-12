Beppe Sala paga le bollette ai rom: scandalo a Milano

Era il primo settembre del 2022. Dopo un quarto di secolo di abusivismo, roghi tossici e degrado (a quell'indirizzo figurava anche un'azienda di «commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, ciclomotori usati» ma attiva anche nell'“import-export”), il campo rom di Vaiano Valle fu finalmente chiuso. Lo sgombero aveva portato con sé un assegno da oltre 500mila euro, chiesto (e ottenuto) dal Comune al ministero dell'Interno, per mettere a punto un progetto di accompagnamento abitativo e sociale per le 37 famiglie originarie dei Balcani residenti in quel villaggio immerso nel verde del Parco della Vettabbia. Vieni finito? Ventisei nuclei furono trasferiti nei soliti alloggi popolari Sat (Servizi abitativi transitori), quattro ottennero subito la casa popolare fissa, quattro fecero perdere le loro tracce e altri tre furono presi in carico dai servizi sociali. Gli ormai ex nomadi di Vaiano Valle, una volta viste le loro nuove abitazioni, ebbero a dire che erano “piccole e malandate”.

Sarà per quello, magari, che molti di loro in questi tre anni non hanno versato quanto dovuto di spese condominiali e tassa dei rifiuti. «Non sono in grado di far fronte autonomamente vista la precaria condizione economica e la grave vulnerabilità sociale», si legge nella determina dirigenziale dell'Area Diritti e Inclusione, con cui l'amministrazione comunale ha dato semaforo verde al primo ampliamento del servizio di supporto al progetto “Vaiano Valle” affidato, dopo due gare andate deserte, a tre onlus: Fondazione Progetto Arca Onlus, Cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione e Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani. Si tratta di oltre 28mila euro (ma in futuro si potrà arrivare a oltre 70mila, un quinto dell'importo del contratto stipulato), messi sul piatto per tamponare il buco prodotto dai rom, per periodo che va dallo scorso 15 settembre al prossimo 31 ottobre.