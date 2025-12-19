Pensioni 2026, l'Inps comunica tutti gli aumenti: eccoli fascia per fascia

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2025 è determinata in misura pari a +1,4% dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Lo prevede il decreto interministeriale del 19 novembre 2025 e su questa base l'Inps in una circolare ha chiarito che il nuovo importo del trattamento minimo di pensione sale a 611,85 euro. L'Inps ricorda che questo importo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il 2026. Per il 2025 la rivalutazione è allo 0,8% e non sono previsti conguagli.

Nel 2026 le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo hanno un incremento aggiuntivo dell'1,3% e arrivano a 619,8 euro. L'Inps ricorda che nel 2026 le pensioni saranno rivalutate al 100% dell'inflazione (quindi recupereranno l'1,4%) per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo (fino a 2.413,60 euro lordi).