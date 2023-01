Benzina e diesel, tutto stravolto: cosa fare per aggirare la botta

02 gennaio 2023 a

Benzina e disel più cari di 18 centisimi al litro: il 2023 è iniziato male per gli automobilisti che per fare il pieno dovranno rinunciare alla riduzione delle accise di cui hanno beneficiato fino al 31 dicembre. L'unico modo per risparmiare è pianificare i rifornimenti usando internet e in particolare il portale "Osservaprezzi carburanti" del Ministero dello sviluppo economico, che permette di consultare i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale.

Del resto, il risparmio di carburante non si ottiene soltanto con lo stile di guida e la manutenzione dell’auto, ma è importante anche fare il pieno nel posto giusto. Le stazioni di rifornimento offrono sempre prezzi diversi tra loro, quindi è necessario cercare la pompa che propone la tariffa più conveniente. In questo caso si possono utilizzare i navigatori come Google Maps e Waze, che permettono di trovare i benzinai con i prezzi più vantaggiosi direttamente dalle mappe multimediali, oppure scaricare apposite app per i dispositivi mobili. Alcuni sistemi di "infotainment" dell’auto offrono questa funzionalità integrata, per programmare le soste in base alla convenienza del rifornimento.