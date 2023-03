La Stampa, "Schlein fa alzare lo share all'Annunziata"? Falso

14 marzo 2023 a

"La novità Elly Schlein piace, e in televisione si sono subito accorti che 'buca' il video": lo si legge su La Stampa di oggi in riferimento alla trasmissione di Lucia Annunziata in onda su Rai 3, Mezz'ora in più. Il quotidiano diretto da Giannini snocciola i dati sugli ascolti per elogiare la segretaria del Pd e la sua capacità di far alzare lo share di un programma televisivo.

"Raccontano i dati della trasmissione di Lucia Annunziata, Mezz’ora in più, che la sua apparizione domenica scorsa è coincisa con un’impennata degli ascolti - si legge ancora su La Stampa, con riferimento all'ospitata della segretaria dem nella giornata di domenica 12 marzo -. Si è partiti dal 7,3% di ascolto quando la conduttrice si è collegata in diretta con l’Assemblea Nazionale del Partito Democratico in corso a Roma per intervistare la nuova segretaria del Pd e si è terminato, venti minuti dopo, all’8,3%”.

In realtà, però, la partecipazione della Schlein non ha avuto questa grossa influenza sui dati d'ascolto della trasmissione. Andando indietro nel tempo, infatti, si nota come lo share sia stato più o meno sempre lo stesso. Nessun boom con la Schlein. Basti pensare che domenica scorsa, il 5 marzo, gli ascolti si sono attestati sull'8%; il 26 febbraio sull'8,1%; il 19 febbraio sull'8,9%. Il 12 febbraio, invece, la trasmissione non è andata in onda per via di Sanremo. La domenica precedente, il 5 febbraio, il dato sugli ascolti era del 7,1%.