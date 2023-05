Bce, "non ci fermiamo": tassi, la mossa che può stroncare l'Italia

03 maggio 2023 a

a

a

La Bce non cambia strada e continua sulla linea dell'aumento dei tassi di interesse, almeno fino all'estate. Se nei primi mesi dell’anno ci si aspettava che i tassi, pur aumentando a maggio e giugno, lo avrebbero fatto più lentamente rispetto ai rialzi dell’autunno e dell’inverno, ora invece questo scenario sembra improbabile: secondo la maggioranza nel Consiglio direttivo di Francoforte, come riporta il Corriere della Sera, questo tipo di linea non garantirebbe di sradicare l’inflazione dall’area euro abbastanza in fretta.

Meloni esulta, Italia meglio di Parigi e Berlino: i dati che smentiscono i gufi

L'ipotesi, dunque, è che la presidente della Bce Christine Lagarde darà due messaggi domani: il primo riguarderà un nuovo aumento dei tassi d’interesse tra lo 0,25% e lo 0,50%; il secondo messaggio invece riguarderà l’inflazione, che a quanto pare sta scendendo molto più lentamente di quanto ci si aspettava. Dunque la Lagarde farà capire che l'intenzione è continuare ad alzare i tassi anche dopo gli aumenti di questa settimana e del mese prossimo.

"Fatelo", "Una cosa per volta": Lagarde attacca, Giorgetti la zittisce

Ma non è tutto: a giugno la Bce potrebbe anche decidere di rallentare ancora di più i riacquisti dei titoli di Stato comprati fra il 2015 e il 2019, man mano che questi scadono e vengono rimborsati. Pare che alcuni esponenti del Consiglio direttivo vogliano cessare del tutto i riacquisti, alla scadenza, della carta comprata fino al 2019. In sostanza, fa notare il Corsera, "sono sempre più lontani i tempi nei quali l’Italia poteva contare sul sostegno massiccio della Bce in modo da assicurarsi domanda per suo debito pubblico". Per la Bce oggi il nemico da battere è l’inflazione e per questo i tassi devono salire.