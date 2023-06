Mediaset, "non convince": che testa rischia di saltare

18 giugno 2023 a

A Mediaset si cambia. Lo è stato deciso da tempo. Meno trash. E così format come il Grande Fratello Vip dovranno adattarsi. Al timone, su Canale 5, resterà sempre Alfonso Signorini, ma si tornerà a un'edizione che mischierà vip a persone comuni. Ma non solo il cast è nel mirino: anche la squadra in studio.

Al fianco di Signorini non ci sarà più Sonia Bruganelli, poco incline alla terza edizione. Dunque Orietta Berti, che più volte era stata data per certa per la prossima edizione del reality. Ma secondo TvBlog, la sua presenza non convincerebbe del tutto proprio Signorini: al Gf Vip 7, infatti, sarebbe rimasto un poco deluso. E così la cantante, sotto contratto con Mediaset, potrebbe essere dirottata su altri progetti.

Dunque si ragiona su un nome nuovo, su una suggestione: tra queste Emanuele Filiberto. Il principe, classe '72, vanta già alcune esperienze televisive tra talent e reality. E il nome sarebbe gradito sia a Signorini sia ai vertici del Biscione: toccherà a lui? Staremo a vedere: l'ultima parola spetta a Pier Silvio Berlusconi, attentissimo sul fronte-reality Mediaset in questi ultimi mesi.