Veronica Lario batte cassa dopo la morte di Silvio: incubo a Milano 2

Veronica Lario era seduta in prima fila ai funerali dell'ex marito Silvio Berlusconi. Accanto aveva i cinque figli dell'ex leader di Forza Italia, Pier Silvio, Marina, Eleonora, Barbara e Luigi, e la compagna Marta Fascina. La sua presenza non era stata in alcun modo anticipata, non si sapeva infatti se avrebbe preso parte o meno alla celebrazione funebre. Ma alla fine, a differenza della prima moglie Carla Elvira Dall'Oglio, ci è andata attirando l'attenzione dei media.

Ci sarà anche lei nel testamento del Cav? E che ne sarà dell'accordo extragiudiale che i due hanno raggiunsero nel 2019? Si trattava di mettere la parola fine alle controversie giudiziarie sull'assegno di mantenimento che la Corte d'Appello di Milano aveva tolto all'ex-moglie che avrebbe dovuto restituire anche la somma ricevuta dal marito a partire dal 2014, per un totale di 60 milioni di euro. Tanti, troppi. Generosamente SIlvio aveva fatto un passo verso Veronica e venne firmato l'accordo. Che però, con la morte di Berlusconi, rischia di saltare.

In attesa di sapere se l'ultima moglie di Berlusconi beneficerà ancora della sua generosità, Franco Bechis racconta su Open che gli affari immobiliari della signora Lario non vanno affatto bene. La sua holding, Il Poggio srl, nel 2022 ha chiuso il bilancio ancora una volta in perdita per 200.909 euro, sia pure molto più contenuta del rosso dell’anno precedente che ammontava a 1,9 milioni di euro. La perdita è motivata dall’ammontare “di alcuni canoni di locazione per i quali si intende procedere a una rinegoziazione”, cercando anche di ricontrattare i mutui che pendono sulla società per un totale di 32,5 milioni di euro. La Poggio ha la proprietà di due palazzi di Milano2 - “Palazzo Canova” e “Palazzo Borromini” - che vengono affittati da anni sia a privati che a società commerciali. L'idea è quella quindi di approfittare del rialzo degli affitti in quella porzione Milano 2 e fare cassa.