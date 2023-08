Wall Street, “sarà un'altra Lehman Brothers”: la profezia che semina il panico nel mondo

18 agosto 2023 a

I mercati sono molto inquieti per quanto sta accadendo in Cina. Addirittura gli investitori stanno iniziando a tenere un cosiddetto “momento Lehman Brothers”, come riportato dal Wall Street Journal: si teme l’effetto contagio della crisi del settore immobiliare di Pechino. Anche Evergrande è insolvente ed è motivo di grande preoccupazione, dato che è il secondo real estate delevoper cinese alle spalle di Country Garden.

Evergrande ha chiesto negli Stati Uniti di essere posta sotto procedura fallimentare per tutelare i suoi beni americani mentre lavora alla ristrutturazione dei debiti. La storia di Evergrande si trascina da mesi e non è altro che l’ultimo tassello di una più ampia crisi cinese. Altra situazione allarmante è quella del gruppo Zhongzhi Enterprise Group e in particolare del suo ramo di wealth management, che raccoglie i patrimoni delle persone facoltose (108 miliardi di dollari in portafoglio alla fine del 2022) e li investe, anche nel campo immobiliare.

"Zhongzhi è una scatola nera - ha commentato Xiaoxi Zhang, analista di Gavekal Research, parlando con il Wall Street Journal - non presenta resoconti periodicamente, è una società privata e alcuni investitori non sanno in che asset stanno investendo. Il pericolo è che arrivi un momento Lehman, che minacci il sistema finanziario cinese". Lehman Brothers dichiarò bancarotta nel settembre 2008, innescando una crisi che ha poi condotto alla Grande Recessione.