Reddito M5s, i fannulloni erano davvero tali: le cifre che lo dimostrano

Il fallimento del reddito di cittadinanza sta tutto nei numeri. Le cifre analizzate da Sandro Iacometti in base ai report dell'Inps parlano di 190mila occupabili che hanno perso il sussidio. Di questi solo 55mila si iscrivono ai corsi di formazione per trovare un impiego. Ma com'è possibile? Le ipotesi a questo punto sono due: o chi intascava i soldi pubblici non ne aveva poi così bisogno (per esempio, in modo più o meno legale, riusciva a sbarcare il lunario). Oppure la quota di beneficiari che non si è iscritta alla piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa coincide con quel 15-20% di percettori che, secondo l’Inps, ha cumulato il reddito di cittadinanza con un lavoro in nero. In ogni caso il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle è stato un assoluto flop, un danno per le casse dello Stato e per gli italiani. Già, perché i fannulloni erano davvero tali.



