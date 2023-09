Meloni e La Russa, "cosa farebbe lui?": sfregio in prima pagina

28 settembre 2023 a

Giorgia Meloni e Ignazio La Russa sono i protagonisti della nuova vignetta di Natangelo, comparsa oggi sul Fatto Quotidiano. Titolo: "Manovra, servono fondi". "Hmmm... Cosa farebbe lui?", chiede la premier al presidente del Senato. Che risponde: "Si farebbe consegnare l'oro dagli italiani come nel 1935 quando...". "Sto parlando di Draghi, Ignà! E dacce tregua un pochetto, su!", lo interrompe quindi la Meloni.

Il riferimento è, ovviamente e come sempre, al fascismo e alla presunta nostalgia di Ignazio La Russa per quel periodo. Sullo sfondo la Legge di Bilancio a cui sta lavorando il governo. Ieri in Cdm è stata varata la Nadef (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza) che fissa la crescita del prodotto interno lordo per il 2024 all’1,2 per cento con il debito pubblico al 140,1%. Il deficit invece si attesterà al 4,3%. Proprio a proposito della manovra, ieri la presidente del Consiglio ha scritto sul suo profilo Facebook: "Stiamo lavorando per scrivere una manovra economica all'insegna della serietà e del buon senso. E che mantenga gli impegni che abbiamo preso con gli italiani: basta con gli sprechi del passato, tutte le risorse disponibili saranno destinate a sostenere i redditi più bassi, tagliare le tasse e aiutare le famiglie".

