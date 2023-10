Mes, dieci buoni motivi per dire "no": l'appello a Giorgia Meloni

30 ottobre 2023 a

Antonio Socci interviene sul dibattito riguardante il Mes, con la sinistra che spinge per la sua ratifica ignorando le gravi conseguenze che può riprodurre in Italia. Anche sui media non c’è traccia di un dubbio sul Mes, con Ferruccio De Bortoli che sul Corriere della Sera ha spiegato che dovremmo dire sì al meccanismo europeo di stabilità per riconoscenza verso il Next Generation Eu. Socci allora si è avvalso della sintesi di Claudio Borghi per approfondire la questione: l’economista della Lega ha elencato i dieci motivi per cui non dobbiamo ratificare la questione del Mes. Lo ha fatto in un tweet che ha quasi tre milioni di visualizzazioni: numeri imponenti, che segnalano come la questione meriti un approfondimento maggiore.

