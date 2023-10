Elly Schlein: "Ho chiamato Meloni, cosa le ho detto", le frasi in ascensore

27 ottobre 2023 a

"Ho parlato con lei di temi che interessano agli italiani": Elly Schlein avrebbe confidato al Foglio di aver avuto un colloquio telefonico con Giorgia Meloni nei giorni scorsi. L'inviato del quotidiano, Simone Canettieri, scrive di averla incontrata a Bruxelles, nell'ascensore che la portava al vertice del Pse al quinto piano del centro congressi Coudenberg. La leader dem gli avrebbe detto di non voler parlare del caso Giambruno, ma di altro: "Ci siamo sentite con la premier mercoledì per sbloccare la legge sulla violenza di genere che alla fine, con alcune correzioni che ho proposto, è stata approvata all’unanimità dalla Camera".

Sempre sullo stesso tema, poi, la segretaria del Pd avrebbe aggiunto: "Non è meglio parlare del fatto che siamo riusciti a far togliere il semplice ammonimento amministrativo nei reati legati alla violenza di genere e che abbiamo ottenuto anche una prima apertura sulla formazione degli operatori nelle scuole? E poi abbiamo ottenuto una misura sull'allontanamento dalle case dei soggetti pericolosi e violenti". Con la Meloni, poi, avrebbe parlato anche del Mes, dicendole che andrebbe ratificato "perché ne va della credibilità dell'Italia". Canettieri, poi, scrive che la Schlein a un certo punto avrebbe incontrato Paolo Gentiloni e che si sarebbe fermata a conversare con lui. Diversamente, invece, la leader dem non avrebbe trovato il tempo per incrociare, "nemmeno per un caffè", l'ex segretario Enrico Letta, anche lui a Bruxelles per portare avanti l'incarico sul mercato unico.