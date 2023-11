Manovra, "600 euro all'anno in più": la conferma di Bankitalia sulla nuova Irpef

13 novembre 2023 a

Seicento euro all'anno in più per le famiglie: si potrebbero quantificare con questa cifra i vantaggi derivanti dalla manovra del governo e dalle modifiche all'Irpef. A stabilirlo è Bankitalia, secondo cui "le modifiche alle aliquote contributive e all'Irpef comporterebbero un incremento del reddito disponibile familiare rispetto alla legislazione vigente dell'1,5% in media nel 2024 (circa 600 euro annui)".

Secondo il vice capo dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia Andrea Brandolini, in audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla manovra, "quasi tre famiglie su quattro ne trarrebbero benefici; gli altri nuclei non subirebbero variazioni significative di reddito". Poi ha aggiunto: "I provvedimenti in discussione si rifletterebbero sugli incentivi monetari degli individui e potrebbero modificare il comportamento di alcuni di essi. Per il complesso dei contribuenti con redditi da lavoro le aliquote marginali effettive si ridurrebbero in media di quasi 3 punti percentuali. Al tempo stesso, si accentuerebbero le irregolarità nel loro andamento in prossimità di due soglie di reddito. Per effetto della decontribuzione, il profilo delle nuove aliquote marginali effettive mostrerebbe un primo picco per i dipendenti con redditi annui intorno a 25.000 euro e un secondo picco, più marcato, intorno a 35.000 euro: in quest'ultimo caso, molti contribuenti sarebbero soggetti ad aliquote marginali superiori al 100 per cento".