Borsa italiana, il manager-Paperone: 51,8 milioni per Mike Manley

11 dicembre 2023 a

a

a

Sul podio della classifica dei manager di società quotate in Borsa più pagati c'è Mike Manley con 51,18 milioni di euro al lordo delle tasse ricevuti da Stellantis. Al secondo posto della graduatoria dei compensi elaborata dal Sole 24 ore e ripresa dal Corriere si trova Fulvio Montipò, "imprenditore-manager della Interpump che ha ricevuto 49,12 milioni.

L'azienda di Sant'Ilario, nel modenese, è infatti "diventata il maggiore gruppo delle pompe ad alta pressione con il 50% del mercato mondiale e uno dei primi nella produzione di prese di forza, valvole, cilindri, tubi e riduttori nell’oleodinamica superando i 2 miliardi di ricavi nel 2022".

"Più di Francia e Germania": stavolta la Meloni fa davvero impazzire la sinistra

Montiò è seguito al terzo posto da Marco Tronchetti Provera. Il vice presidente e amministratore delegato di Pirelli ha percepito 19,97 milioni, a cui si aggiungono 20.000 euro dal cda di Rcs Mediagroup. Quarti in classidica a pari merito ci sono Miuccia Prada e il marito Patrizio Bertelli, amministratori delegati del luxury group fino a maggio 2023. Entrambi hanno guadagnato 18,14 milioni a testa per aver portato il colosso del made in Italy a 4,2 miliardi (+25%) nel 2022.

Berlusconi, in vendita ville e residenze? Ecco qual è il vero "pezzo pregiato"

Nella top 20 si trovano poi, Carlo Cimbri, presidente di Unipol, al sesto posto con 16,46 milioni nel 2022; Carlos Tavares, al settimo, con 14,9 milioni come ad di Stellantis. Giovanni Tamburi, imprenditore della finanza, fondatore di Tip con quote in Moncler, Prysmian, Amplifon e Interpump, ha intascato 14,85 milioni e si posiziona all'ottavo posto. Seguito da Scott Wine, ceo di Cnh, al nono posto con 14,3 milioni, sopra John Elkann, ad Exor e presidente di Stellantis e Ferrari, undicesimo, con 13,67 milioni.