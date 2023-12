Banche, la classifica di quelle più solide: chi c'è sul podio

21 dicembre 2023 a

La Banca Centrale Europea rende note le banche più sicure in Italia nel 2024. Si tratta di un aggiornamento della classifica a livello europeo, comprendendo anche gli istituti italiani. Al primo posto ecco Credem. L'istituto si conferma la banca italiana più sicura, seguita sul podio da Banca Mediolanum e Intesa Sanpaolo. Queste ultime sono state definite le "meno rischiose" secondo il parametro Pillar 2 (P2R), ossia il requisito patrimoniale specifico di una banca che integra il requisito patrimoniale minimo (noto come Pillar 1 requirement o P1R) nei casi in cui quest’ultimo sottostimi o non copra determinati rischi. Ecco i dettagli e la classifica:

Credem: P2R 1%

Mediolanum: P2R 1,50%

Intesa Sanpaolo: P2R 1,50%

Mediobanca: P2R 1,82%

FinecoBank: P2R 2,00%

Unicredit: P2R 2,00%

BPER: P2R 2,45%

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano: P2R 2,50%

Banco BPM: P2R 2,52%

Iccrea Banca – Banche di Credito Cooperativo: P2R 2,53%

Monte dei Paschi di Siena: P2R 2,75%

Banca Popolare di Sondrio: P2R 2,79%

Diverso discorso in Europa, dove la classifica - in parte - prevede questi istituti:

Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00%

SFIL S.A. 1,00%

Kutxabank, S.A. 1,20%

Bankinter, S.A. 1,39%

Banca Mediolanum S.p.A. 1,50%

DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50%

HASPA Finanzholding 1,50%

Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50%

Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,50%

Nordea Bank Abp 1,60%

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1,65