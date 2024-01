Lapo Elkann, Italia Indipendent finisce malissimo: "26 gennaio, liquidazione del gruppo"

12 gennaio 2024 a

a

a

Gli affari di Lapo Elkann nel mondo dell'occhialeria starebbero per volgere al termine. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il consiglio di amministrazione dell'azienda Italia Independent Group, fondata nel 2008 a Torino, avrebbe convocato per il 26 gennaio un’assemblea con all’ordine del giorno lo scioglimento e la liquidazione del gruppo. La società, in effetti, non avrebbe più alcuna attività da svolgere dopo la vendita del marchio al gruppo Modo per un milione e il pagamento dei creditori. Di qui la proposta del board agli azionisti di chiudere Italia Independent. A scongiurare questa ipotesi potrebbe essere solo l'arrivo di un'offerta di rilancio nelle prossime due settimane. L’offerta, però, non solo dovrebbe essere provvista di adeguato piano finanziario e industriale, ma dovrebbe anche e soprattutto essere in grado di convincere Lapo Elkann a reinvestire nella sua creatura.

In ogni caso, l’imprenditore avrebbe già investito tanto in Italia Independent Group. Il cda ricorda che "dopo aver supportato le società del gruppo con un esborso pari a oltre 25 milioni di euro", Elkann "ha ulteriormente versato risorse personali per oltre 12,8 milioni per consentire il successo" del piano di risanamento della società. L’azienda - ricorda il Corsera - era sbarcata in Borsa a Piazza Affari nel 2013, raccogliendo in quotazione oltre 13 milioni di euro. Nei mesi successivi il titolo era arrivato a sfiorare i 40 euro. Nonostante questo, però, il marchio non sarebbe mai riuscito a sfondare sul mercato degli occhiali, che è molto competitivo. Di qui la crisi.