Bollette, fine della tutela? Assegnati i clienti, ecco la mappa: prezzo, una grossa sorpresa

06 febbraio 2024 a

a

a

Cosa succederà a chi non sceglierà autonomamente un operatore del mercato libero per la fornitura di energia elettrica una volta che si uscirà dal mercato tutelato a luglio? I clienti saranno assegnati a degli operatori sulla base di un'asta che si è tenuta lo scorso 10 gennaio. Asta al termine della quale sono state soprattutto Enel ed Hera ad aver fatto il pieno di clienti. Alla prima società sono andate infatti 7 aree; lo stesso a Hera; 4 invece a Edison Energia, 3 a Illumia, 2 ad A2A, 2 a Iren, 1 a Eon.

Enel, come riporta Repubblica, si è aggiudicata lotti che valgono 1,4 milioni di clienti, Iren ha scritto in una nota che l’asta si chiude con “un saldo netto positivo di 260 mila clienti aggiuntivi” che rende “più vicino l’obiettivo di 2,6 milioni di clienti previsto a piano Iren2030”. Hera parla di “oltre 1 milione di nuovi clienti per il servizio energia elettrica in 37 province italiane”.

La figuraccia della sinistra sulle bollette: quanto risparmieremo, compagni smentiti

Dunque, chi a luglio non avrà ancora scelto l’operatore del mercato libero sarà spostato sul Servizio a tutele graduali (Stg), che durerà tre anni. Tre anni durante i quali il consumatore potrà scegliere quando vuole un fornitore sul libero mercato. In ogni caso, per il Stg il territorio italiano è stato diviso in 26 aree, ciascuna delle quali è stata assegnata a un singolo operatore tramite asta. Per chi finirà in questo servizio, le condizioni economiche relative al costo dell'energia si baseranno sui valori a consuntivo mensile del Pun (Prezzo unico nazionale), compresi i corrispettivi a copertura degli altri costi.

Per stabilire il prezzo finale, quindi, si terrà conto della media ponderata dei prezzi di aggiudicazione delle aste, calcolata tenendo conto del numero di clienti presenti in ciascuna area che si stima passeranno al Servizio a tutele graduali. Si tratta del cosiddetto "parametro gamma" espresso in euro/Pod/anno. I prezzi saranno poi aggiornati di anno in anno sempre in relazione al numero di clienti. Ad oggi, il "parametro gamma" sarebbe pari a -73 €/POD/anno. Cosa significa? Che il risparmio sulla bolletta della luce per i clienti del Servizio a tutele graduali ad oggi sarebbe sui 73 euro all'anno per utenza.