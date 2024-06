Enrico Mentana insultato sul Fatto: "Servizio in camera", il direttore scodinzola

07 giugno 2024 a

Giorgia Meloni, e di riflesso il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, sono finiti nel mirino del Fatto Quotidiano di oggi, venerdì 7 giugno. "Meloni, le televendite dell'impar condicio": questo il titolo della prima pagina del quotidiano. Con un occhiello ancora più aggressivo: "Parla da sola, dopo lo show al TgLa7, chiusura chez Vespa". Il Fatto, insomma, sostiene che alla premier sia stato garantito in tv un trattamento diverso dai leader degli altri partiti in corsa alle europee dell'8 e 9 giugno. Tant'è che Marco Travaglio, alla fine del suo editoriale di oggi, ha lanciato un'accusa molto pesante: "In questa campagna elettorale Giorgia detta Giorgia si è scelta quattro intervistatori: Vespa, Porro, Del Debbio e Mentana. E ora, purtroppo, abbiamo capito perché". Accuse, quelle contro Mitraglietta, che appaiono clamorosamente scentrate, fuori fuoco, immaginarie.

La Meloni, poi, è finita nel mirino anche della vignetta in prima pagina di Riccardo Mannelli dal titolo "Servizio in camera". Nel disegno si vede la premier in primo piano con Enrico Mentana alle sue spalle vestito da cameriere. "'A Mentana me fai scompiscià quanno scodinzoli - dice la presidente del Consiglio -. Sei 'na sagoma. Portame un po' d'acqua va... Co' 'e recchie". Al Fatto, insomma, sembra non essere proprio andata giù l'intervista che la Meloni ha concesso a Mentana durante l'edizione del TgLa7 di mercoledì sera. Secondo il quotidiano, le sarebbero state fatte domande troppo accomodanti. E lo ha confermato Travaglio sempre nel suo editoriale dal titolo "Enrico, perché?". Il direttore, infatti, ha definito l'intervista come "un monologo di Giorgia Meloni detta Giorgia intervallato da assist e battutine del conduttore a tre giorni dalle elezioni".

Guarda qui la vignetta di Mannelli sul Fatto Quotidiano