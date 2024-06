Ita-Lufthansa, Giorgetti: "Convoleremo a nozze, convocati sposi e testimoni"

17 giugno 2024 a

"Le tanto sospirate nozze" tra Ita Airways e Lufthansa potrebbero essere vicine: lo riferisce il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti durante un punto stampa all’Associazione industriali di Cremona. Il leghista ha spiegato che "in questi giorni si è lavorato ancora molto intensamente, duramente. Diciamo che la data è fissata, sono convocati sposi e testimoni. Tutto può accadere... Però io oggi, a Cremona, in questo momento alle 16 e 06 credo che convoleremo a nozze".

"Tutto può essere - ha proseguito Giorgetti -. Sono convocati sposa e testimoni, però potrebbe anche non presentarsi il Don Abbondio della situazione". Come a dire: l'accordo è fatto salvo cambiamenti dell'ultimo minuto. Il parere della Commissione europea all’operazione sarebbe di fatto favorevole: a livello tecnico è stato dato il via libera al pacchetto di rimedi predisposto dalle compagnie per garantire nuovi entranti in tutte le rotte considerate problematiche da Bruxelles per la concorrenza. In ogni caso, la scadenza per decidere resta sempre il 4 luglio. Tuttavia, il via libera formale con delle condizioni sarà dato probabilmente qualche giorno prima. L'intesa con Bruxelles prevede soprattutto condizioni per la tutela della concorrenza nello scalo di Milano-Linate e sui collegamenti di corto e di lungo raggio, con l'apertura delle rotte alle compagnie rivali.