Audi, auto elettriche? Un altro flop: Forest verso la chiusura, 1.400 a casa

11 luglio 2024 a

a

a

Dopo il calo della domanda dei veicoli elettrici in Europa, stanno cominciando a percepirsi le prime conseguenze. Allo studio del gruppo tedesco Audi c'è infatti la chiusura della fabbrica di Forest, in periferia di Bruxelles. Il sito produce un unico modello: quello del Suv Q8 e-Tron lanciato nel 2018. Secondo quanto riferito dalla tv belga Rtbf, quest'anno la produzione non dovrebbe superare le 25mila auto a causa del calo vertiginoso degli ordini e l'aumento dei costi di produzione.

Stando a quanto sostengono i sindacati, è a rischio il posto di lavoro di 1410 persone: potrebbero perderlo già entro il mese di ottobre 2024. La ristrutturazione, infatti, "potrebbe avere un impatto sull'occupazione e potrebbe rendere necessario lo sviluppo di soluzioni alternative per l'impianto. Ciò potrebbe includere la cessazione delle attività se non viene trovata un'alternativa", ha affermato la casa automobilistica tedesca in una nota. "La direzione Audi deve assumersi la responsabilità dello stabilimento. Ci auguriamo che nel corso del processo di consultazione avviato si raggiunga una soluzione praticabile e sostenibile", ha aggiunto la portavoce del comitato Audi del comitato aziendale europeo del gruppo Volkswagen, Rita Beck.

La società madre del produttore, Volkswagen, ha ammesso che i costi per dare allo stabilimento un uso alternativo o addirittura per chiuderlo potrebbero avere un impatto fino a 2,6 miliardi di euro sui risultati finanziari del gruppo nel 2024. L'utile operativo della Volkswagen nel primo trimestre è crollato del 20%, in parte a causa dei ritardi nelle consegne dei modelli Audi, a seguito della chiusura temporanea dello stabilimento di Bruxelles a febbraio a causa della carenza di componenti.