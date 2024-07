Giorgia Meloni, sfregio del "Fatto": se avessero sparato a lei e non a Trump...

16 luglio 2024 a

Cosa sarebbe successo se l'attentato a Donald Trump fosse successo in Italia? Se lo è chiesto, dandosi anche una risposta, il vignettista del Fatto Quotidiano, Natangelo. Nella creazione apparsa sulla prima pagina dell'edizione del giornale di oggi, martedì 16 luglio, protagonista della vignetta è la premier Giorgia Meloni.

"Se fosse capitato in Italia sarebbe stato meno epico...": si legge nella vignetta. Dopodiché c'è la presidente del Consiglio disegnata mentre si porta la mano vicino all'orecchio insanguinato (il tycoon è stato ferito di striscio da un proiettile proprio all'orecchio, ndr) e dice: "Ahia! 'A recchia!". "Presidente! C'è un cecchino!", le dicono probabilmente degli agenti di sicurezza. "'Ndo se nasconne 'sto 'nfamone?", insiste Meloni. "Venga via presidente!". "Fatte vede, 'taccitua! M'hai cioncato 'a recchia".

Una vignetta, quella di Natangelo, che fa dell'ironia su un episodio piuttosto grave, dal quale Trump - in corsa per un secondo mandato alla Casa Bianca - ha rischiato di uscire morto. L'ex presidente stava tenendo un comizio a Butler, in Pennsylvania, quando è stato raggiunto da alcuni spari. Neutralizzato, subito dopo, l'attentatore: Thomas Matthews Crooks, 20enne della Pennsylvania. Nonostante il momento, il tycoon ha comunque avuto la prontezza di rivolgersi alla folla alzando un pugno e incitando tutti a combattere, dicendo ripetutamente "Fight" prima che gli agenti dei servizi segreti intervenuti per proteggerlo lo portassero via in auto.