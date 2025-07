Fs, il lavoro estivo farà correre l'Italia durante tutto l'anno

Mentre l’Italia si concede una pausa per le vacanze e milioni di persone si mettono in viaggio, c’è chi lavora perché il Paese corra più veloce. È nei mesi estivi, infatti, che il Gruppo FS ha scelto di concentrare i cantieri più strategici e gli interventi più complessi lungo la rete ferroviaria nazionale. Un’attività capillare, distribuita su tutto il territorio, che approfitta della pausa scolastica e del calo dei pendolari per accelerare le opere previste dal Piano Strategico 2025–2029 di FS. L’obiettivo è chiaro: modernizzare la rete e migliorarne l’efficienza, senza compromettere la mobilità quotidiana.

I numeri parlano da soli: sono circa 1.200 i cantieri attivi ogni giorno, di cui 700 dedicati a nuove opere e 500 alla manutenzione. Mai così tanti in contemporanea lungo i 17mila chilometri di rete gestiti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la società del Gruppo FS responsabile dell’infrastruttura ferroviaria. Un’accelerazione resa possibile dalla temporanea riduzione del traffico pendolare e studiata per limitare al minimo i disagi, grazie anche al coordinamento con i concessionari stradali che sospendono i lavori sugli itinerari alternativi. A beneficiarne saranno milioni di passeggeri: i disagi saranno temporanei, ma i benefici attesi avranno un impatto concreto e di lunga durata.

L’estate 2025 rappresenta un banco di prova cruciale per il Gruppo guidato dall’Amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma, che nei mesi scorsi ha varato un ambizioso Piano Strategico da 100 miliardi di investimenti in cinque anni, di cui 62 destinati alle infrastrutture ferroviarie e stradali. Un piano di rilancio e trasformazione senza precedenti, che affianca alla spinta sulla modernizzazione una visione industriale chiara e una forte attenzione alla sostenibilità. A dare la misura delle attività messe in campo, bastano alcuni dati: nel 2024 RFI ha pubblicato 359 bandi di gara per un valore complessivo di 13,4 miliardi di euro, aggiudicandone 293 per circa 10 miliardi.

Una parte significativa di queste risorse è stata destinata alla manutenzione, che da sola assorbe circa il 30% dell’investimento complessivo, al potenziamento tecnologico della rete e alla riqualificazione delle stazioni ferroviarie. Ogni anno, RFI investe oltre 3,5 miliardi per garantire l’efficienza e la sicurezza della rete, confermandosi il principale motore infrastrutturale del Paese.

Una cifra record che fotografa l’intensità dei lavori, dal momento che per la prima volta si prevede di superare 345 mila interruzioni programmate di linea nel corso del 2025, più del doppio rispetto al 2023. Non si tratta di blocchi improvvisi: ogni intervento è stato pianificato con largo anticipo e comunicato in modo capillare, grazie a una campagna informativa avviata già a febbraio e diffusa nelle stazioni, sui canali digitali e attraverso i principali media. In più, i viaggiatori possono accedere a una pagina web aggiornata in tempo reale, grazie a QR Code presenti a bordo treno e in stazione.

Tra le principali interruzioni estive, spicca quella prevista sulla linea ad Alta Velocità Milano–Bologna: dall’11 al 17 agosto sarà sospesa la circolazione per consentire il rinnovo dei deviatoi nella tratta Castelfranco–Fidenza. Sulla Firenze–Roma AV, invece, i lavori interesseranno il tratto tra Orvieto Sud e Chiusi Nord per undici giorni, sempre dall’11 al 22 agosto. Più lunga, infine, l’interruzione tra Verona e Vicenza: ventuno giorni, dal 5 al 25 agosto, per la realizzazione della nuova linea AV/AC e il potenziamento della stazione di Vicenza. Anche sulla linea Milano–Genova si interverrà con limitazioni fino al 28 settembre per i lavori al ponte sul Po.

Parallelamente ai cantieri, comincia un’estate pensata per accompagnare ogni tipo di viaggio, grazie all’offerta di Trenitalia, che ha predisposto un programma ampio e articolato. Dall’inizio dell’anno, oltre 240 milioni di passeggeri hanno scelto i treni del Gruppo FS, confermando la portata di un sistema operativo che ogni giorno mette in movimento il Paese con 270 Frecce, fino a 38 Freccialink, 124 Intercity e Intercity Notte, 32 Eurocity ed Euronight, e più di 6.000 treni Regionali. Tra le novità dell’Alta Velocità ci sono i Frecciarossa notturni da Milano verso Reggio Calabria e Lecce, pensati per rispondere ai picchi di domanda. Sulla costa adriatica, la tratta Milano–Lecce è stata velocizzata, con un risparmio di circa 45 minuti sul tempo di percorrenza. Altri collegamenti sono stati estesi: il Roma–Torino arriva fino a Bardonecchia, il Milano–Salerno fino a Sapri. Nei fine settimana, vengono confermati anche i treni diretti tra Milano e Pescara, e tra Bolzano e Pescara.

I collegamenti internazionali si rafforzano con quattro Frecciarossa al giorno tra Milano e Parigi. È stato inoltre attivato un nuovo Eurocity tra Pisa e Zurigo, e dal 15 luglio è stato ripristinato l’Euronight Roma–Monaco. Anche gli Intercity si avvicinano sempre più alle località turistiche: tra le nuove fermate figurano Monterosso, Carrara, Paestum, Polignano a Mare e Tropea.

Il Regionale, con oltre 180 collegamenti intermodali Link, che uniscono treno e bus o treno e traghetto, offre una copertura capillare verso le città d’arte e le mete balneari, dalle spiagge del Conero a quelle del Cilento. È stato esteso il sistema Tap&Tap per l’acquisto semplificato del biglietto, attualmente disponibile in Piemonte, Toscana e, per la prima volta, in Friuli-Venezia Giulia.

Dal 4 luglio al 30 agosto è inoltre in servizio l’Espresso Riviera di FS Treni Turistici Italiani: un convoglio che parte ogni venerdì da Roma Termini verso Marsiglia e rientra ogni sabato.

Anche Busitalia, l'azienda del Gruppo FS specializzata nel trasporto pubblico su gomma, potenzia i collegamenti per l’estate. In Veneto aumentano le corse perla zona termale dei Colli Euganei, in Campania vengono attivate 69 corse al giorno tra la stazione di Salerno e l’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi.

Accanto all’ampliamento dell’offerta, il Gruppo FS punta a rendere l’esperienza di viaggio sempre più fluida e assistita, anche grazie agli strumenti digitali. A bordo dei treni Trenitalia sono stati infatti distribuiti 250 mila QR Code “Trenitalia in viaggio conte”, che permettono ai viaggiatori di ricevere aggiornamenti in tempo reale sull’itinerario, richiedere assistenza, consultare i menù di bordo e verificare la qualità della connessione. È stato rafforzato il presidio del personale nelle stazioni, potenziato il call center e aumentata la disponibilità di treni e bus sostitutivi.

Per rendere il viaggio ancora più accessibile, Trenitalia ha attivato una serie di promozioni pensate per diverse tipologie di viaggiatori: dalle famiglie ai gruppi, fino a chi sceglie il treno per brevi vacanze o per scoprire l’Italia in modo sostenibile. L’obiettivo è incentivare l’uso del trasporto collettivo anche nei mesi estivi, con formule flessibili e un’attenzione particolare anche agli amici a quattro zampe. Un impegno che va oltre le promozioni estive e si inserisce in una visione più ampia di mobilità moderna e sostenibile.