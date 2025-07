Casa, odore di stangata: la prossima tassa "verde"

Eccoli. Sono nuovamente alla porta delle case degli italiani. Sempre loro. L'élite green questa volta alza la voce perché è saltato il recepimento della direttiva UE sulle Case green. Andiamo sul sito di Legambiente e ci mettiamo alla lettura.

«Il Governo Meloni sceglie ancora una volta di andare contro le ragioni dell’ambiente e dell’innovazione varando in CDM un provvedimento che non contiene il recepimento della direttiva europea EPBD sull’efficienza energetica degli edifici. Una scelta preoccupante», l’allarmismo è il padrone della scena, «che rischia di generare ulteriori ritardi e che di certo non fa bene alla transizione energetica edilizia, all’ambiente, alla lotta alla crisi climatica e ai cittadini che chiedono di vivere meglio e spendere meno in bolletta». Certo ora è una questione di portafoglio e di risparmi, ma per i lavori da chi devono partire i bonifici? Ovviamente dai milioni di italiani che restano alla finestra incastrati tra ecobonus, bonus sisma e il contestato 110. Poteva mancare l’intervento dei grillini? Agostino Santillo, vicepresidente Commissione Ambiente della Camera, ha dichiarato che il «Governo sta sprecando tempo prezioso sul recepimento della direttiva», aggiungendo che l’esecutivo sta «perdendo un'occasione fondamentale per dare finalmente un segnale concreto al Paese. Con la scadenza del maggio 2026 che si avvicina rapidamente e considerando che il recepimento effettivo dovrebbe avvenire entro la fine del 2025, siamo già in forte ritardo». Oltre a Legambiente sono intervenuti, con un comunicato congiunto, anche Arse, Coordinamento FREE, Greenpeace, Kyoto Club e WWF.