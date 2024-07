Sì al Salva-casa di Matteo Salvini, ecco tutti le novità e i risparmi per i proprietari

21 luglio 2024 a

Per Salvini si tratta di una «rivoluzione liberale» che aiuterà milioni di italiani. Per Fratelli d’Italia garantisce «semplificazioni, snellimento della burocrazia e regole di buon senso». Per l’opposizione è un condono che aprirà la strada alla speculazione. Stadi fatto che il decreto Salva Casa, fortemente voluto dal ministro delle Infrastrutture, ha due obiettivi chiari: da un lato, alleggerire gli oneri burocratici per i cittadini; dall’altro, aumentare l’offerta di immobili, soprattutto nelle grandi città.

Due direttrici che sono state rafforzate durante il percorso di conversione in legge del provvedimento. Che, dopo la fiducia di giovedì, venerdì ha incassato il via libera finale dalla Camera, nella versione approvata dalla commissione Ambiente, nella quale manca però il pacchetto di norme “Salva Milano”. La prossima settimana il testo passerà al Senato per l’ultima lettura.