FitActive, cura dei dettagli, professionalità e sconti: con l'Orange Friday un anno a 300 euro

Un palinsesto corsi completo ed esclusivo, disponibilità di attrezzi fitness necessari per ogni metodologia di allenamento e trainer preparatissimi: l’experience FitActive, sostengono i manager del gruppo, non delude mai. E stando ai numeri raggiunti in quindici anni, oltre 150 palestre attive in Italia e all’estero, non si tratta di propaganda. Ma della conferma che l’intuizione avuta da Eduardo Montefusco nel 2007, quando ancora si occupava del software di una minuscola palestra in Brianza si è rivelata vincente.

«Riteniamo fondamentale la felicità di ogni iscritto e per questo viene curato ogni aspetto che possa soddisfare le esigenze delle persone», spiegano dall’azienda.

Oltre alla cura dei dettagli, degli arredi e degli attrezzi, che trasformano le palestre di FitActive in un mondo omogeneo dove i clienti possono trovare la stessa atmosfera, sia che si trovino in una piccola provincia italiana, a Barcellona o in Brasile, un altro punto di forza del marchio è l’esperienza di allenamento.

ALLENAMENTO

Il cliente che sceglie FitActive può decidere se allenarsi da solo, in compagnia (ad esempio, seguendo i corsi di gruppo) o sotto l’attenta supervisione di uno dei nostri professionisti, con percorsi fitness personalizzati e specifici. Chiunque entri in un Club FitActive sarà accolto dai sorrisi delle receptionist e invitato a usufruire fin da subito dei numerosi servizi inclusi, tra cui il Test BIA (analisi della massa corporea), il primo allenamento assistito gratuito con un PT, il check-up posturale con gli osteopati e la prima consulenza gratuita con i professionisti di FitActive Nutrition. Il marchio di fabbrica di FitActive è un Team cortese, gentile e attento alle esigenze del cliente, in qualsiasi caso.

I PREZZI

Ma tra i fattori che hanno determinato il sucesso del gruppo ci sono anche gli orari, la versatilità e le politiche tariffarie. Ognuno degli oltre 130 club della catena offre una formula di abbonamenti vantaggiosi che includono numerosi servizi tra cui : accesso illimitato ventiquattr’ore su ventiquattro e sette giorni su sette ad un canone base che parte da 19,90 euro al mese. Inoltre con un solo abbonamento è possibile allenarsi in tutte le strutture del gruppo. Quella già aperte e, soprattutto, quelle che apriranno, in Europa ed in Brasile, senza alcun vincolo di permanenza.

Per ingolosire ancora di più i clienti, una volta all’anno il marchio lancia una superofferta per poter entrare nel mondo di FitActive a prezzi scontatissimi. La promozione Orange Friday è one-shot e scatterà questo 26 luglio. In quel giorno, e solo in quello, i nuovi iscritti potranno ottenere un abbonamento all inclusive a FitActive ad un costo esclusivo di meno di 300 euro. Sconti in linea con la policy dell’azienda: «Favoriamo la realizzazione dei desideri dei nostri iscritti proponendo formule di abbonamento che siano accessibili e inclusive di tutti i nostri numerosi servizi».