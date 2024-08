Stellantis, l'accusa dagli Usa: "C'è qualcosa di marcio..."

18 agosto 2024 a

Non accenna a diminuire d'intensità la tempesta che sta travolgendo Carlos Tavares, contestatissimo ad di Stellantis, nel mirino in Italia, Francia e ora anche negli Stati Uniti. Di poche ore fa la notizia della denuncia di un gruppo di azionisti Usa del gruppo, i quali accusano il colosso dell'auto di aver fornito informazioni e dati falsi. E ora, sempre dagli States, arrivano le pesantissime parole di Shawn Fain, l'uomo a capo di Uaw, il sindacato a stelle e strisce, che in un video rilanciato da Cnbc picchia durissimo contro Tavares.

"Negli Usa - afferma Fain - il problema non sono i lavoratori del settore auto; il problema è quest'uomo: Tavares. Le vendite sono in calo, i profitti altrettanto e gli stipendi degli ad sono molto, molto alti. Il problema non riguarda il mercato di Gm e Ford, le vendite di auto sono in aumento". Il sindacalista contesta allo strapagato manager portoghese (nel 2023 ha incassato la bellezza di 36,5 milioni di euro) le strategie adottate, nel dettaglio quella relativa all'aumento dei prezzi per generare profitti superiori.

Ma, come detto, a preoccupare Taveres e anche la cfo di Stellantis, Natalie Knight, c'è anche l'imminente class action di un gruppo di azionisti. La denuncia è stata depositata il 15 agosto al Tribunale federale di Manhattan, e secondo il gruppo di azionisti Stellantis avrebbe "gonfiato il prezzo delle sue azioni per gran parte del 2024, effettuando valutazioni estremamente positive su inventari, potere di determinazione dei prezzi, nuovi prodotti e margine operativo".

Un caso che, secondo chi ha presentato denuncia, sarebbe emerso in seguito alle ultime semestrali, che hanno proposto dati deludenti. In una nota, Stellantis respinge al mittente ogni accusa. Ma sulla vicenda ecco arrivare i duri colpi sempre del sindacalista Fain, il quale sostiene che il colosso dell'auto non rispetti i contratti di lavoro, il riferimento è allo stop a un piano che prevedeva la riapertura di uno stabilimento nello stato dell'Illinois. Sempre nel video rilanciato dalla Cnbc, come ricorda Il Giornale, Fain punta il dito: "In Stellantis c'è qualcosa di marcio. Ora che hanno esagerato sui prezzi, stanno facendo crollare le loro stesse vendite". Accuse e parole pesantissime, il tutto in un contesto in cui il gruppo naviga in acque molto agitate: le tensioni stanno infatti dilagando in tutti i continenti.