Mfe, Pier Silvio Berlusconi: "Dai ricavi agli utili, tutti i fondamentali sono in crescita"

18 settembre 2024 a

a

a

Questa sera, mercoledì 18 settembre, l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi è stato ospite dell'edizione serale del TG5. "Mediaset è un caso abbastanza unico - ha spiegato Pier Silvio Berlusconi -. Siamo riusciti a diventare leader anche in Spagna e abbiamo una importante presenza anche in Germania, ma tutto parte dall'Italia. Durante le varie crisi per il mercato della pubblicità è passato da 10 miliardi di euro a 6 miliardi miliardi, una perdita del 40%. Ora buona parte di questi investimenti sono stati recuperati, ma c'è tantissima concorrenza, anche da parte del web. Nonostante questo - ha poi aggiunto -, noi siamo riusciti a investire e anche a crescere".

Una crescita, quella di Mediaset, certificata dai numeri. "Abbiamo tutti i fondamentali in crescita. Ricavi in crescita, risultato operativo in crescita, utile in crescita, posizione finanziaria netta migliorata dalla fine dell'anno scorso di 240 milioni. Ultimissimo - ha spiegato l'ad di Mediaset -, il nostro titolo cresce di più della media di tutti i broadcaster in Europa”.

"Sulle macchinine col gelato in mano": Adriano Galliani, il Berlusconi 'segretissimo'

“Visto che le cose stanno andando bene e pensando di fare il miglior investimento per il futuro - ha sottolineato Pier Silvio Berlusconi -, abbiamo lanciato questo programma di nuove assunzioni concentrato su under 30 e donne, e ci stiamo riuscendo. Posso dire che il bilancio attesta che il nostro organico non è in discesa ma è in crescita cioè Mediaset - ha poi concluso - sta creando nuova occupazione”.