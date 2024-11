Pensioni, a dicembre cambia tutto: aumenti a tripla cifra e bonus, ecco a chi spettano

10 novembre 2024 a

I pensionati possono tirare un sospiro di sollievo. Sono infatti in arrivo importanti novità. Il prossimo mese ci saranno due aumenti per i lavoratori dipendenti e i pensionati, ossia la tredicesima e il cosiddetto "bonus Natale" di 100 euro netti. Ma se la prima spetta a entrambe le categorie, la seconda solo a chi ha un reddito sotto i 28.000 euro e almeno un figlio a carico, previa presentazione di domanda.

La tredicesima verrà versata prima ai pensionati, a partire dal primo giorno utile di dicembre (il 2 dicembre, poiché l'1 è domenica). Per i dipendenti del settore privato, la tredicesima arriverà invece in base ai singoli contratti collettivi nazionali. A quanto ammonta l'importo? Presto detto: un dodicesimo della retribuzione annua e si calcola moltiplicando la retribuzione mensile per i mesi lavorati e dividendo per 12.

Quest'ultima - è bene precisarlo - non prevede detrazioni fiscali per lavoro dipendente o familiari a carico. Tradotto: l'IRPEF risulta più alto e il netto in busta paga più basso. Diverso discorso per il cosiddetto bonus Natale. La misura riguarda circa 1,1 milioni di lavoratori. Per ottenerlo, è necessario compilare un'autocertificazione indicando il possesso dei requisiti richiesti, incluso il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico.

Qui di seguito i requisiti:

1) Reddito fino a 28.000 euro nel 2024

2) Far parte di una famiglia con due coniugi (di cui uno è fiscalmente a carico dell'altro) e almeno un figlio, oppure essere un genitore single.

3) Capienza fiscale sufficiente, ovvero un'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alla detrazione per lavoro dipendente.

Per verificare di possedere tutti i requisiti, è possibile verificare tramite il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche 2025. Anche chi ha cessato l'attività lavorativa durante il 2024 può richiedere il bonus nella dichiarazione dei redditi.

Ecco allora che gli importi delle pensioni di dicembre 2024 subiranno alcuni cambiamenti. Oltre alla tredicesima, saranno ridotte le trattenute perché non ci saranno addizionali regionali e comunali, e si concluderanno i conguagli da modello 730/2024. Non è finita qui, perché è previsto un bonus di massimo 154,94 euro sulla tredicesima per i pensionati con trattamento minimo. Alcuni pensionati, che hanno diritto alla quattordicesima ma non l'hanno ricevuta a luglio, la riceveranno a dicembre.