Pensioni, pagamento in due date ad agosto: rimborso Irpef, quando arriva e chi lo riceve

Le pensioni non verranno erogate tutte insieme nel mese di agosto: sono previste due date. Una per chi incassa l'assegno previdenziale tramite Poste Italiane e l'altra per chi riceve l'accredito su conto corrente bancario. Una tempistica diversa non per via di ritardi dell'Inps, ma proprio a causa del calendario bancario. I primi a essere pagati saranno quelli che ricevono l'assegno attraverso le Poste, mentre gli altri dovranno aspettare qualche giorno in più. Il motivo? Il primo giorno del mese di agosto cade di sabato, giornata in cui gli istituti di credito non effettuano le normali operazioni di accredito.

Dunque, i pensionati che ricevono l'assegno su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution vedranno accreditata la pensione sabato 1° agosto. E nello stesso giorno cominceranno anche i pagamenti in contanti negli uffici postali. In quest'ultimo caso, non è escluso che Poste Italiane possa decidere di organizzare una turnazione alfabetica per limitare gli affollamenti. Se così fosse, gli eventuali calendari verrebbero poi comunicati dagli uffici territoriali. Il discorso cambia per chi riceve la pensione su un conto corrente bancario: la data da cerchiare in rosso è lunedì 3 agosto. Il rinvio è dovuto al fatto che il 1° agosto è un sabato. Un giorno che, per il sistema bancario, non rappresenta una giornata operativa ai fini degli accrediti. L'operazione, quindi, viene eseguita il primo giorno lavorativo utile.