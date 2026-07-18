Pensioni, attenzione al cedolino di agosto: scattano i tagli Inps, come evitarli

L’Inps ha annunciato l’avvio di una nuova fase di controlli rigorosi sulle prestazioni previdenziali legate al reddito. Dal mese di agosto 2026 partirà il blocco dei pagamenti per tutti i pensionati che non hanno ancora comunicato i dati reddituali relativi all’anno 2022, nonostante la campagna RED si sia conclusa il 31 marzo 2025.Il provvedimento riguarda esclusivamente le prestazioni calcolate in base alle condizioni economiche personali o familiari. Tra i trattamenti a rischio ci sono: l’integrazione al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali, l’incremento al milione, la quattordicesima mensilità, l’assegno sociale, le prestazioni di invalidità civile collegate al reddito, il bonus da 154,94 euro e gli assegni familiari.

Come specificato nel messaggio Inps numero 2394 del 17 luglio 2026, l’Istituto incrocia i dati con le banche dati fiscali, ma laddove le informazioni non siano disponibili automaticamente, l’obbligo di comunicazione spetta al cittadino.Per i residenti in Italia inadempienti è prevista una trattenuta-sollecito del 5% sugli importi di agosto e settembre 2026, calcolata sull’importo lordo della pensione di luglio.

Sul cedolino comparirà la dicitura: “Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”. Sono temporaneamente esentati solo i pensionati con assegno mensile pari o inferiore a 100 euro.Come rimediare: la scadenza per evitare il taglio definitivo è fissata al 15 settembre 2026. Entro questa data i pensionati dovranno presentare la domanda di ricostituzione reddituale per il 2022 tramite il portale Inps (con SPID, CIE, CNS o eIDAS) o rivolgendosi a un patronato.In caso di ulteriore inadempienza, l’Inps procederà alla revoca definitiva delle prestazioni e al recupero coattivo di tutte le somme erogate e ritenute non dovute dal 2022.